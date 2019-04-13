شاي أسود وسكر.. طرق ومواد طبيعية للتخلص من رائحة القدم الكريهة

رائحة القدم الكريهة من الأمور التي تسبب ازعاج لدى الكثيرين، حيث يقعون في مواقف محرجة أمام البعض، إذا اضطروا لخلع الحذاء أمامهم.
وتوجد بعض المواد والمساحيق التي تعمل على التخلص من رائحة القدمين، وقدم موقع "توب 10 هوم ريميديز" بعض الطرق والمواد التي يمكنها التخلص من الرائحة المزعجة:
1- صودا الخبز:
تمنع الأس الهيدروجيني من رائحة العرق كما أنها تقتل البكتيريا.
2- زيت اللافندر:
يمتلك زيت اللافندر العديد من المواد المضادة للأكسدة والفطريات، التي تمنع رائحة العرق.
3- الشاي الأسود:
يعمل الشاي الأسود على غلق مسام القدمين ويقلل من كمية العرق.
4- زيت الأرز:
من المواد المطهرة التي تقتل الجراثيم والبكتيريا المسببة للرائحة.
5- السكر:
من المواد الطبيعية التي يمكنها تخليص القدمين من خلايا الجلد الميت.
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