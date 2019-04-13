كيت ميدلتون ليست الوحيدة.. فنانات مصريات وعالميات تعرضن للخيانة

خيانة جديدة فرضت نفسها على الساحة العالمية، بعد انتشار تقرير إخبارية تزعم دخول الأمير ويليام دوق كامبريدج، في علاقة مع إحدى صديقات زوجته كيت ميدلتون، في الفترة التي كانت حامل فيها بأصغر أطفالها، ليكون الأمر مثار تساءلات لدى الجميع حول العالم.

فالخيانة الزوجية من أسوأ المشاعر التي تسيطر على السيدات، ولم تقتصر الخيانة الزوجية على السيدات العاديات بل تعرضت لها السيدات الأكثر جمالا ونجاحا في العالم.

ساندرا بلوك

الممثلة العالمية ساندرا بلوك من أبرز السيدات اللائي تعرضن للخيانة، بعد 9 أيام من حصولها على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "The Blind Side"، عرفت بخيانة زوجها جيسي جيمس لها بعد 5 سنوات زواج، مع إحدى عارضات رسوم الوشوم، عام 2010، ليصدر اعتذارا رسميا يعلن بعد ذلك ندمه، قائلا: "إذا كان هناك أي طريقة للتراجع عن أفعالي سأفعل ذلك، كانت ساندرا امرأة واثقة في قلبها، وهو ما جعلني أشعر بالذنب لأنها لم تشك في شيء على الإطلاق"، إلا أن "بولوك" أصرت على التقدم بأوراق الطلاق.

هال بيري

في الوقت الذي تعتبر فيه الممثلة الأمريكية هال بيري من أجمل وأنجح السيدات في "هوليوود"، إلا أن الخيانة كانت السبب وراء انفصالها عن زوجها الموسيقي الأميركي اريك بنيت، عام 2003، بعد زواج دام 3 سنوات، وذلك بسبب دخوله في علاقات مع سيدات خلال فترة زواجه بـ"بيري"، والذى اعترف في وقت سابق أنه كان على علاقة جسدية مع عشر نساء على الأقل خلال زواجه.

وتم إيداعه في إحدى مصحات ولاية أريزونا لعلاجه من إدمان العلاقات الجنسية.

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ريس ويذرسبون

في عام 2006 أنفصلت الممثلة ريس ويذرسبون عن زوجها ريان فيليب، بعد انتشار شائعات عن خيانته لها مع الممثلة أبي كورنيش التي كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 23 عاما، بعد 10 سنوات من الزواج.

جينيفر جارنر

قررت الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر الانفصال عن زوجها الممثل بين أفليك، عام 2015، وذلك بعد خيانته لها مع مربية أطفالهما كريستين أوزونيان.

جينيفر أنستون

لم تك جينيفر أنستون بطلة المسلسل الشهير "Friends" بمأمن من الخيانة، حيث تعرضت له على يد زوجها الممثل براد بيت، مع الممثلة أنجلينا جولي أثناء تصوير فيلم "Mr. And Mrs. Smith"، الذي جمعهما معا، وتنتهي علاقة زواج "جينيفر" و"براد" التي استمرت 7 سنوات، في عام 2005.

وتتسع قائمة الفنانات اللائي تعرضن للخيانة لتشمل مئات النجمات حول العالم من بينهم جينيفر لوبيز، إيفا لونجوريا وبريتني سبيرز.

"كل الستات بتتخان عادي يعني وأنا منهم"، قالتها الفنانة نيللي كريم، عندما حلت ضيفة في برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب، حيث لم يقتصر الأمر على نجمات العالم فقط، بل الممثلات المصريات أيضا.

وهو ما أكدته الفنانة غادة عبدالرازق، حيث قالت في إحدى لقاءاتها التلفزيونية: "الخيانة طفاسة وقلة أدب من الرجال، وهذا طبع في الرجال بصفة عامة"، بينما كشفت علا غانم تفاصيل خيانة زوجها لها في برنامج "فحص شامل"، حيث قامت بضبطه مع سيدة أخرى داخل غرفة النوم في منزلها، وأسرعت بطلب الطلاق لأنه الحل الوحيد في تلك الحالات

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