هل تعانين من الرؤوس السوداء؟.. إليك الحل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -
أوصت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر المرأة، التي تعاني من الرؤوس السوداء، باستعمال مستحضرات التجميل المدون على عبوتها عبارة "Non-Comedogenic".
وأوضحت هوبر أن هذه العبارة تعني أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد فعالة تتسبب في انسداد مسام البشرة، وبالتالي لا تتسبب في ظهور الرؤوس السوداء.
يُشار إلى أن الرؤوس السوداء تنشأ بسبب زيادة إفرازات دهون البشرة؛ حيث تتكدس تراكمات من الدهون والخلايا المتقرنة الميتة وتُعيق تصريف إفرازات الغدد الدهنية.
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