دوللي شاهين: زوجي الأول طلقني مقابل مبلغ ضخم.. والثاني بسبب "الأمومة"

قالت الفنانة دوللي شاهين، إنها تزوجت مرتين وفشلت فيهما، وكان زوجها الأول لا يمانع الغناء والتمثيل ولم يكن الطلاق له علاقة بالفن، "كان زواج استغلالي".

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغده شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن زوجها الأول كان لا يكترث بزواجه منها وكان متعدد الزيجات ويحيا حرا طليقا، "أنا مش أمه أنا مراته"، موضحة أنه رفض تطليقها حتى يحصل على مبلغ كبير، ونفت أن تكون قد غيرت دينها قائلة: "لم أغير ديانتي كما أشيع".

وعن زواجها الثاني، قالت إن اختيارها كان سيئا وسببه "شعور الأمومة" الزائد لديها، متابعة: "شعرت أنني بدأت أكون كياني كفنانة، ولكن ينقصني حلم الأمومة".

وأشارت إلى أنها قابلت "باخوس" طليقها الثاني، وحدثت حالة حب من النظرة الأولى بينهما، "طلعنا مش شبه بعض إطلاقا، ونسيت إنى امرأة معه"، لافتة أن زواجها الثاني استمر سبعة سنوات بسبب ابنتها "نور"، "كان لازم أتحمل من أجلها، ولكن تحولت حالة الحب معه لمجرد ملك في المعاملة وفي الحياة".

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