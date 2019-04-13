"نهال" تطلب "الخلع" من مصري بالخارج: "عايز ياخد ولادي يعيشوا برة"

نحو 12 عامًا قضتها "نهال ف." 36 عامًا، في انتظار عودة زوجها المهاجر إلى إحدى الدول الأوروبية، بعدما تركها وحيدة برفقة طفليها "مازن ومعاذ"، ليعود ويطلب ضم الأطفال ومغادرة البلاد بحجة استكمال تعليمهم في الخارج، ليبدأ النزاع القانوني بينهما الذي قررت إثره إقامة دعوى خلع حملت رقم 1160/2017.

خلافات بدأت بعد الزواج بسبب رفض الزوجة ترك والدتها المريضة والسفر إلى الخارج، تروي "نهال" لـ"هن": "من بعد جوازنا بسنة تقريبا جتله منحة برا ووافق على السفر ومن بعدها اتغير خالص، بقى بيطلب كتير مني إني أهاجر وبعد ما خلصت المنحة بدأ يشتغل هناك ويطلب مني السفر للخارج، لكن وقتها كانت والدتي عيانة ومينفعش أسيبها بجانب إني كمان عندي شغلي ومستقبلي في مصر، وهو دايما شايف إن هناك أفضل وبيقارن كل حاجة بهناك".

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مواجهة صعبة خاضها الزوجين قررا الانفصال منذ فترة، تضيف: "من كام سنة في أخر إجازة له قررنا إننا مش نافعين سوا هو بقى عنده حياة مختلفة وأنا مش حقدر عليها ولا عايزة أسيب مصر، لكن اتفقنا إننا نفضل قدام الناس والأولاد زوجين بنحترم بعض وكل واحد له خصوصيته عشان الأولاد، والتزمنا بالفعل بكل ده لحد من حوالي سنة بدأ يزن إن لازم الولاد يكملوا تعليمهم برا وعايز ياخدهم مني أو أجي معاهم فرفضت بشدة وقولتله إن ده مش اتفقنا فأصر على رأيه وبالفعل بدأ يعملهم الإجراءات".

نزاع بين الوالدين ضحيته الأولاد، توضح: "رفضت بشدة وهددته بإني هحكي كل حاجة للأولاد وهمنعهم من السفر، وطلبت الطلاق فرفضت فلجأت للمحكمة عشان أخلعه وأخد حضانة الأولاد لحد ما يوصلوا للسن القانوني وهما يقرروا لو عايزين يسافروا ولا لأ".

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