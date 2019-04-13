بالصور| ختام فعاليات مسابقة "ملكة جمال حورية البحر" في الغردقة

اختتمت مسابقة جمال حورية البحر فعالياتها، مساء أمس، بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، بمشاركة 28 متسابقة من عدة دول يمثلون جنسيات مختلفة من ألمانيا وروسيا وأمريكا والبرازيل وبيرو وإنجلترا والمكسيك، ومثلت مصر في المسابقة فيرجينيا ميلاد من مدينة الإسكندرية.

وفازت المتسابقة يانيلا اليدي من دولة بيرو بالمركز الأول لملكة جمال حورية البحر لعام 2019.

وأعربت "يانيلا" لـ"الوطن"، عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول، مضيفة أنها المرة الأولى التي تزور فيها مصر والغردقة، وأبدت انبهارها بالجو والمناظر الطبيعية وجمال الطبيعة وسحر البحر بالمدينة.

وقال وليام بالزار، منظم المسابقة، إن المسابقة تقام للمرة الرابعة على مستوى العالم وللمرة الثانية التي تقام في مصر.

وأضاف "بالزار" لـ"الوطن"، أن المسابقة أقيمت عام 2018 في مدينة شرم الشيخ، متابعا أن اختيار مدينة الغردقة يأتي بسبب دعم وتنشيط السياحة، ولما تمتاز به من جو رائع وبيئة بحرية جميلة ونظيفة، تتناسب مع معايير المسابقة.

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وأكد أن تقييم المسابقة يتوقف على عدة معايير وتمثل خمسون بالمائة منها أن تقدم المتسابقات عروضا تحت الماء، تشمل عروضا بالزعانف كالغطس والسباحة لأقصى عمق والعوم لأطول فترة، والخمسون بالمائة الأخرى هي معايير ثقافية ومعايير الجمال، بالإضافة إلى العرض النهائي على خشبة المسرح في ختام المسابقة.

وأكدت فرجينيا ميلاد، ممثلة مصر في المسابقة، أن المسابقة امتدت على مدرا 14 يوما، وشملت العديد من الفعاليات معظمها كان في البحر، طبقا لمعايير المسابقة التي تمثل 50% منها مهارات تحت الماء.

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