ما الفرق بين الماسكارا المقاومة للماء والمضادة للماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) -

تحمل بعض أنواع الماسكارا المسمى "مقاومة للماء" "water-resistant"، بينما تحمل أنواع أخرى المسمى "Waterproof" .. فما الفرق بين النوعين؟

وللإجابة على هذا السؤال، أوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن الماسكارا المقاومة للماء توفر حماية محدودة ضد الماء؛ حيث إنها قد تسيل في حال إنزال الرأس تحت الماء في حمام السباحة مثلا.

أما الماسكارا المضادة للماء فهي لا تسيل عند تعرضها للماء. لذا ينصح خبراء التجميل باستخدام هذا النوع حتى بعيدا عن السباحة؛ حيث إنها لا تسيل بسبب العرق خلال الصيف، وبالتالي لا تتسبب في تلطيخ الجفون.