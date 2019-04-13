أعراض الانهيار العصبي.. من بينها الوحدة

تصاب العديد من النساء بالانهيار العصبي، الذي يتملك الكثير منهن دون إداركهن، ويؤثر سلبًا على حالتهن النفسية والجسدية، ويجعلهن زاهدات في تنفيذ المهام اليومية.

وينتج الانهيار العصبي، نتيجة المرور بتجربة فاشلة، أو التعرض لضغوط نفسية مستمرة، كما يمكن أن يتولد بسبب عوامل وراثية.

وفيما يلي أبرز العلامات الدالة على الإصابة بالانهيار العصبي، وفقًا لما نشره موقع healthista:-

الأرق

تعد عدم القدرة على النوم والإصابة بالأرق، من أبرز المؤشرات للإصابة بالانهيار العصبي، نتيجة ارتفاع معدل إفرازات الهرمونات المتعلقة بالتوتر والقلق.

فقدان الثقة بالنفس

يسبب الانهيار العصبي زيادة الشعور بعدم الثقة بالنفس، واستشعار عدم تقدير الآخرين لنا، وانعدام تأثيرنا في المجتمع المحيط بينا.

الهروب من الواقع

يسعى المصابين بذلك الاضطراب النفسي إلى التخيل، والإسهاب في أحلام اليقظة، وتخيل أحداث وهمية والتفاعل معاها في الخيال.

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الوحدة

يسبب ذلك النوع من الاضطرابات إلى زيادة الشعور بالوحدة، والرغبة في الانعزال، وعدم الانخراط في التجمعات العائلية، أو التواجد في تجمع كبير.

صعوبة اتخاذ القرارات

يؤثر الانهيار العصبي سلبًا على القدرة على إتخذا القرارات مهما كانت بسيطة، وعدم القدرة على ترتيب الأولويات لتحديد القرار الذي يجب تنفيذه مما يجب إرجائه.

ويجب التوجه إلى طبيب مختص، حال الفشل في تجاوز الإنهيار العصبي، منعا لاستمرار الألم النفسي.

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