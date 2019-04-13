طالبة آداب ذهبت برضيعتها للامتحان فحملها دكتور المادة: "فضلت أتحرك بيها لحد ما نامت"

في لفتة إنسانية، وثقتها كاميرة أحد هواتف الطلاب بكلية الآداب، جامعة القاهرة، أظهرت "دكتور المادة"، بل ورئيس اللجنة، يحمل طفلة رضيعة، ابنة إحدى الطالبات، التي ذهبت لأداء الامتحان.

منعتها مشاعر أمومتها ترك الرضيعة بالمنزل، ولم تستطع التخلي عن واجبها تجاه مشوارها التعليمي، لتكون مكافأتها الدكتور عصام جميل، دكتور المادة، الذي حمل طفلتها الرضيعة أثناء البكاء، للاعتناء بها خلال الامتحان، وترك والدتها حتى تؤدي بشكل جيد.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأستاذ الجامعي بأنه يحمل الكثير من معاني الإنسانية، والأبوة.

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"أنا معملتش حاجة تستاهل.. والرضيعة قد ابني"

هكذا رد الدكتور عصام، أستاذ المنطق والتفكير العلمي، بكلية الآداب جامعة القاهرة، عن الصورة المتداولة له، قائلًا: "أنا عملت واجبي اللي لازم أعمله، ومش معنى إني الدكتور مراعيش الطالبة".

وعن كواليس الصورة، أوضح "جميل" خلال حديثه لـ"هُن"، أن الطالبة بالسنة الدراسية النهائية، كانت تحمل رضيعتها التي بكت منذ دخولها قاعة الامتحان.

قائلًا: "واضح أن الطالبة عايشة بعيد عن أهلها فاضطرت تجيب البنت معاها، ولما فضلت تعيط خدتها لأنها قد ابني، وفضلت أنيمها على كتفي، وأتحرك بيها لحد ما هديت خالص، ووالدتها قدرت تحل الامتحان".

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