"الشعر البمبي".. استوحي موضة هذا الصيف من الفنانات: أبرزهن ناهد السباعي وهيفاء

مع الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، تلجأ العديد من الفتيات، لتغير لون شعرهن، وتبحث معظمهن عن أحدث الألوان، وأكثرها جرأة، وجاذبية، كما تلجأن للسير على خُطى المشاهير.

ويبدو أن "الشعر البمبي" موضة صيف 2019، حيث تألق به العديد من الفنانات، بالفترة الأخيرة، كان أبرزهن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمصرية ناهد السباعي.

وإليكِ إطلالات الفنانات لتستوحي درجات شعرك منهن:

ناهد السباعي:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها، اليوم، بصورة جديدة لها، من إحدى البلدان الأوروبية، برفقة والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "السباعي" مرتدية سترة بيضاء، طويلة، كشفت عن ساقيها، مع خصلات شعر باللون الأبيض والروز.

هيفاء وهبي:

ظهرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بشعر "بمبي"، منذ عدة أشهر، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، بفستان أبيض قصير، وسترة تحمل اللون نفسه، بالإضافة إلى "بوت" طويل، وبنطلون "لاتكس".

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بوسي شلبي:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ عدة أيام، أحدث إطلالتها خلال حفل جوائز الموريكس دور 2019.

وظهرت "شلبي" بإطلالة جديدة، معتمدة على شعر قصير بلوني الأبيض والروز، لمجيد زهر.

مريم أوزرلي:

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة بـ"السلطانة هويام"، صورا جديدة لها، بالفترة الأخيرة، بشعر "بمبي"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جيني إسبر:

كانت الفنانة السورية جيني إسبر، خضعت لجلسة تصوير جديدة بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا أسود "أوف شولدرز"، وقبعة قاتمة اللون، تظهر شعرها "بمبي" المموج.

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