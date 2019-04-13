الامارات | أحذية الصيف تسطع بالأصفر

شكرا لقرائتكم خبر عن أحذية الصيف تسطع بالأصفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسطع الأحذية النسائية في صيف 2019 باللون الأصفر، لتشيع أجواء البهجة والانطلاق من ناحية، وتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار من ناحية أخرى. وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس، أن اللون الأصفر يزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية، كالحذاء ذي الكعب العالي، والشبشب والصندل والحذاء الرياضي وحذاء الباليرينا المسطح. وأضاف تومكينس أن درجات الأصفر المطفأة تتمتع بطابع أكثر هدوءاً، مثل الأصفر بلون صفار البيض، والأصفر بلون الكاري. ولإطلالة أكثر هدوءاً ينبغي أيضاً تنسيق الحذاء الأصفر مع ألوان طبيعية كالبيج والكريمي، كما أنه يخلق توليفة لونية رائعة مع لون الجينز الكلاسيكي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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