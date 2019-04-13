الامارات | «الإمارات اليوم» تهدي «علمني زايد» لوجهات ضيافة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهدي «علمني زايد» لوجهات ضيافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علمني زايد» لعدد من وجهات الضيافة ما بين أبوظبي ودبي، من بينها قصر الإمارات، وأبراج الاتحاد وجميرا منتجع جزيرة السعديات.

وسلم مدير مكتب رئيس التحرير الزميل يوسف أحمد الكتاب لمدير فندق قصر الإمارات في أبوظبي نيكولاس ميسيان.

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وشكر ميسيان الصحيفة على المبادرة، مضيفاً أن «كتاب علمني زايد سيتيح للزوار فرصة الاستمتاع بقراءة قيم التسامح التي كان يتمتع به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». ويتناول «علّمني زايد»، الذي صدر برعاية «اتصالات»، قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد، تزرع في الأطفال القيم والمبادئ التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح. وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف أنحاء الدولة.

كما أهدت الصحيفة الكتاب لفندقي أبراج الاتحاد وجميرا منتجع جزيرة السعديات.

وأعرب مسؤولون في الفندقين عن شكرهم لـ«الإمارات اليوم» على الكتاب الذي سيتيح للزوار قراءة ملامح من قصص إنسانية، تبرز قيماً كان يتمتع بها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.