الامارات | طبقات القلائد أحدث صيحات الإكسسوارات

شكرا لقرائتكم خبر عن طبقات القلائد أحدث صيحات الإكسسوارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «إيلي» الألمانية، بأن طبقات القلائد (Necklace Layering) تمثل أحدث صيحات الإكسسوارات في صيف 2019، لتمنح المرأة إطلالة فخمة تخطف الأنظار. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم هذا الموسم المزج بين القلائد الطويلة والقصيرة، بغض النظر عن طابعها؛ حيث يتم المزج بين القلائد ذات اللآلئ الفخمة والقلائد المرصعة بأحجار الستراس البرّاقة والقلائد ذات الحلقات، التي تتمتع بطابع رقيق وهادئ، من أجل الحصول على إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوب المرأة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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