الامارات | «عالم الجمال».. 1780 عارضاً من 66 دولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالم الجمال».. 1780 عارضاً من 66 دولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، بدبي، بعد غد، الدورة الـ24 لمعرض عالم الجمال (بيوتي ورلد الشرق الأوسط) الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت» بمشاركة أكثر من 1780 عارضاً من 66 دولة، وبمشاركة أبرز دور العطور من جميع أنحاء العالم، في أكبر معرض تجاري لمنتجات التجميل والعناية بالشعر والعطور واللياقة البدنية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويشير المحللون في شركة يورومونيتور إنترناشيونال (EMI) الى أن المستهلكين في منطقة الخليج وحدها أنفقوا 2.8 مليار دولار على العطور في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات دولار في عام 2022.
ففي الإمارات، أنفق المستهلكون 610 ملايين دولار على العطور في العام الماضي، وسترتفع القيمة إلى 687 مليون دولار في عام 2022. كما أنفق المستهلكون في السعودية، السوق الأكبر في المنطقة، 1.7 مليار دولار على العطور في عام 2018، مع توقعات بأن تصل إلى 1.8 مليار دولار في عام 2022.
كما أعلن منظّمو المعرض عن مشاركة وحضور ملكة جمال الكون السابقة ونجمة بوليوود، لارا دوتا، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض.
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