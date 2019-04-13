اكسسوارات الشعر الرائجة في موسم ربيع وصيف 2019

القاهرة - لايف ستايل
أتى الموسم الجديد، حاملاً معه صيحات الشعر المختلفة، من القصات إلى الألوان وصولاً إلى تسريحات وأكسسوارات الشعر التي رصدناها على منصات عروض الأزياء لربيع وصيف 2019. إن كنتِ كلاسيكية أو جريئة، فهنا ستجدين أكسسوارات الشعر الرائجة لهذا الموسم والتي ستناسب أسلوبكِ.
العقدة الأنثوية
العقدة الأنثوية، تزيّن ليس فقط الأزياء، إنما الشعر أيضاً. لا تتخلّي عنها في إطلالتكِ هذا الموسم. كما ننصحكِ بأن تكوني أكثر إبداعاً وتعتمدي اثنتين معاً.
باندات بحجم كبير
كأن هذا الأكسسوار هو تاج يكلل الرأس لأن حجمه ضحم. عندما ترفعين شعركِ عن وجهكِ، ستظهر ملامحها بوضوح وجمالية تامة.
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