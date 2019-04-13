طرق ارتداء "السروال القصير" بأسلوبين مختلفين

لطالما احتل السروال القصير "الشورت"مكانة بارزة ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف، إذ إنه القطعة التي تضمن للمرأة إطلالة صيفية مريحة. هذا الموسم أيضاً رأينا العديد من موديلات الشورت ضمن مجموعات ربيع 2019، فاخترنا لكِ منها شورت Bermuda الذي عاد إلى منصات العرض بعد غياب. يتميز هذا الشورت بقصته التي تصل لحدود الركبة، ما يجعله الخيار الأفضل للوك صيفي ومحافظ في الوقت عينه.

استُوحي تصميم شورت برمودا من البزات العسكرية القديمة، واعتُمد للمرة الأولى في العشرينيات كلباس رسمي للرجال خلال موسم الصيف. بعدها، مرت هذه القطعة بمراحل عديدة لتصل إلى خزانة النساء، وتصبح تصميماً عصرياً ورائجاً. ها نحن نراه اليوم ضمن مجموعات الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2019، لذا إليكِ أبرز ما رصدناه.

من لوكات منصات العروض، اخترنا لكِ تصاميم كل من Prada وEmilia Wickstead وAntonio Marras، حيث اتخذت هذه القطعة طابعاً مختلفاً لدى كل من هذه الدور. رأينا شورت البرمودا بأسلوب رسمي وأنيق، كتصميم Prada الذي جاء بقماش الساتين مع بلوزة ذات ياقة عالية، وكلوك Emilia Wickstead الذي أظهر البرمودا على شكل بزة إذ تم تنسيقه مع سترة من القماش نفسه. أما لدى Antonio Marras، فكانت الإطلالة أكثر مرحاً، حيث جاء شورت البرمودا منسقاً مع قميص مبالغ بحجمه وذي كشاكش.

مهما كان أسلوبكِ في الموضة، يمكنكِ اعتماد شورت برمودا للوك صيفي، عصري وأنيق. لذلك اخترنا لكِ في التنسيق الأول شورت بقصة رسمية كلاسيكية، وأتممنا اللوك بسترة أنيقة ذات تصميم مبتكر.

Advertisements

أما في التنسيق الثاني، وللوك كاجوال أكثر، فاخترنا شورت برمودا بقماش الجينز، ونسقناه مع كيمونو طويل ليضفي طابعاً أشبه بالعباية. إليكِ هاذين التنسيقين لتستوحي منهما إذا أردت اعتماد شورت برمودا في إطلالاتكِ النهارية والمسائية.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- تصميمات مختلفة لحقائب أنيقة للظهور بإطلالة مميزة

- "العبايات الكاجوال" لإطلالة أنيقة ومميزة في رمضان 2019