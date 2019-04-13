كيف تفرق بين ساعة اليد الأصلية والمقلدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تُعد الساعات من الاكسسوارات الأساسية التي يعتمد عليها الرجل والمرأة، فهي تظهر أناقة وجذابية من يرتديها، ويمكن تنسيقها مع كثير من قطع الملابس الكلاسيكية والكاجول، لذا يقبل على شراءها محبي الأناقة.

ولكن من الضروري أن تكون تلك الساعات من علامات تجارية شهيرة لضمان الحصول على مظهر جيد. وحتى تكتمل إطلالتك على أجمل وجه، وإذا كنت تنوي شراء ساعة جديدة يمكنك من خلال بعض الطرق البسيطة اكتشاف إذا كانت الساعات مزيفة أم أصلية- وفق ما نشره موقع "businessinsider".

- يتم صناعة الساعات من معادن غالية وعالية الجودة وتكون ثقيلة الوزن.

- تأكد من كتابة البيانات بشكل مختصر عن صناعة الساعة في الظهر.

- يمكنك من خلال التدقيق بالنظر ملاحظة أي عيوب أو أخطاء صناعية، وإذا رأيت عيبًا تأكد تمامًا أن هذه الساعة مقلدة، إذ أن صناعة الساعات الأصلية تكون دقيقة للغاية.

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- يظهر اسم الشركة المصنعة أو علامتها بشكل "محفور" داخل معدن الساعة نفسه. وليس مكتوب عليه.

- تأكد من عدم وجود أي خدوش بالزجاج أو المعدن، كذلك إذا كانت الطباعة غير سليمة، فهي بالتأكيد ساعة مقلدة.

- من المعروف أن زجاج الساعات الأصلية يصنع من الياقوت الأزرق. إذ يمكنك ملاحظة انعكاس الضوء باللون الأزرق أو البنفسجي عليه، وإذا كان باللون الأخضر فهي مقلدة.

- اللون الخاص بمعدن الساعات الأصلية يكون متناسق تمامًا، وليس به أي خدوش أو نقط.

- سوف تجد أرقام تسلسلية "محفورة" أو منقوشة بشكل واضح على ظهر الساعات.