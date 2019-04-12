"أبو العروسة" على أرض الواقع.. سيد رجب يلبي رغبة فتاة ويحضر حفل زفافها

"ماري صاحب أبوها اللي كان هيسلمها ليا اعتذر ومفيش حد يسلمها لعريسها النهارده وهي عروسة".. سيناريو بسيط دار خلال الحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي الاجتماعي "أبو العروسة"، بين بطل العمل سيد رجب، وصديقه "ملاك" الذي جسد دوره الفنان خالد كمال.

ففي مشهد طوى بداخله العديد من مشاعر الأبوة، وتجسيد دور السند الحقيقي، ظهر الفنان سيد رجب، وهو يُسلم عروس صديقه له، خلال حفل زفافه، بدلًا من والدها المتوفى بالعمل.

الأمر الذي تفاعل معه حينها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بسرعة رد الفعل، منه تجاه صديقه، وعروسته.

وعقب مرور شهر على انتهاء العمل، عاد سيد رجب يجسد المشهد من جديد، على أرض الواقع، بعدما لبى رجاء إحدى متابعاته، تُدعى "بسمة"، والتي طالبت رواد مواقع "التواصل الاجتماعي"، بنشر رغبتها في حضوره حفل زفافها وتسليمها لعريسها، نظرًا لوفاة والدها.

واليوم، حضر بالفعل الفنان لقاعة الزفاف، ليسلم على العروس، وعريسها، بعدما وصل له المنشور الخاص بالفتاة، ورقص معها على أغنية "أبو العروسة".

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ونشرت إحدى صديقات العروس، لقطات مصورة من الحفل، مُعلقة: "سيد رجب أهو جه الفرح، وفرَّح بسمة، بجد كانت لحظة حلوة جدا هو محترم جدا بجد ربنا يبارك له".

وتابعت: "مش قادرة أقول لكم الفرح اتقلب إزاي محدش بقى قادر يتصور من العياط وإحساسه اللي واضح عليه وهو بيسلم على العريس ويقوله خلي بالك منها".

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