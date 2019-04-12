دوللي شاهين: "ابنتي كان لها دورا كبيرا في الرجوع عن قرار الاعتزال"

قالت الفنانة دوللي شاهين، إن تحاول قدر المستطاع أن توازن بين شخصية الأم والفنانة، وأنها حاولت اتخاذ قرار اعتزال الفن وفشلت، مؤكدة أن ابنتها كان لها دورًا كبيرًا في الرجوع عن قرار الاعتزال.
وأضافت شاهين، خلال لقاء خاص مع برنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار" و"القاهرة والناس"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، مساء اليوم، أن ابنتها كان ترى أن لديها معجبين كثيرين، فمن الصعب الاعتزال في هذا الوقت بعد تكوين شعبية وجمهور، متابعة: "هي كمان واخداني قدوة ليها".
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