رضوى الشربيني تحذر فتاة من شاب: "حرامي هيسرق فلوسك وشرفك.. يستاهل بلوك"

عرضت الإعلامية رضوى الشربيني، مشكلة لإحدى متابعات برنامجها "هي وبس"، وكانت فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، وتعرفت إلى شاب يصغرها بعام وقد تعرفت إليه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "رضوى"، خلال حلقة اليوم من برنامج "هي وبس"، المُذاع عبر فضائية "cbc سفرة"، إن الشاب بدأ يطلب بعض الأشياء غير الجيدة، لافتةً إلى أن البنت رفضت تنفيذ رغبات الشاب.

وأضافت أن الشاب بدأ في الحصول على مبالغ مالية من الفتاة، لكن الأخيرة ترغب في إنهاء هذه العلاقة بعدما حصل منها على الكثير من الأموال.

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وعقبت "رضوى" على شكوى متابعة البرنامج وقالت: "ده داخل يسرق عمرك وشرفك، وده اللي يستاهل بلوك بجد من حياتك كلها".

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