فستان بسيط ومكياج كثيف.. إطلالة مريم أمين بحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية

تألقت الإعلامية المصرية مريم أمين خلال تقديمها حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، الذي انطلق اليوم، تحت سفح الأهرامات.

وظهرت الإعلامية، مرتدية فستانا أسود راقيا وبسيطا، والذي تميز بكونه بدون أكمام، مكشوف الذراعين، كما حرصت على إطلالة الشعر "الويفي" بلون "البني الفاتح".

واعتمدت "أمين" على مكياج "سموكي" كثيف بدرجات الموف، مع الرموش الكثيفة، وتدرجات درجات "الشادو" بين "المات" و"جليتر".

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وأكدت "أمين" في تصريحات خاصة اليوم، لـ"الوطن"، أنه سبق وقدمت حدثا مهما لـ"كاف" وهو الجمعية العمومية له في شرم الشيخ، في أكتوبر الماضي، قبل الإعلان عن فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، والذي يعد أول لقاءاتها مع الاتحاد الأفريقي.

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