ترغب في فقدان الوزن قبل رمضان؟.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان أشرف: يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن، استعدادًا لقدوم شهر رمضان، الذي يصاحبه الوجبات الشهية الغنية بالدهون، والنشويات، والكربوهيدرات، والسكريات، والتي لا يستطيع أحد مقاومتها، وقد تكسبهم بعض الكيلو جرامات. لمزيد عن فقدان الوزن قبل رمضان.. اضغط هنا

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