كم ساعة يستطيع الإنسان بقائها مستيقظًا؟.. العلم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

حتى وقتنا هذا تُعد عملية النوم مثار جدل كبير داخل الأوساط العلمية، إذ تباينت الآراء حول حاجة وضرورية الإنسان إلى النوم، ولكن الرأي الأكثر شيوعًا قد استقر على أن النوم ما هو إلا عبارة عن فترة الراحة التي تحتاجها أعضاء الجسم، لاستمرار قدرتها على أداء الوظائف المختلفة.

ولعل أحد الأمور المتعلقة بالنوم التي شغلت عقل الكثيرين كانت كم يستطيع جسم الإنسان الطبيعي الاستمرار مستيقظًا بشكل متواصل دون نوم؟

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وكان أكبر فترة ممكن يستطيع الإنسان فيها عدم النوم دون استخدام أي محفزات أو منشطات، وثقت من خلال التجربة العلمية في عام 1964 التي قام بها الدكتور راندي جاردنر، عندما كان مازال طالبًا في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة إذ بقي مستيقظاً لمدة مستحيلة قدرها 264.4 ساعات (أي ما يعادل 11 يوم و 24 دقيقة) هذه المدة التي قضاها دون نوم كسرت الرقم السابق الذي بلغ 260 ساعة و 17 دقيقة- وفقًا لما نشره موقع "scientificamerican".

ولكن هناك ما يزعم أن تجربة "جاردنر" أثبتت أن الحرمان من النوم لهذه الدرجات له بعض المخاطر الصحية مثل الشعور بالتقلبات المزاجية أو الإرهاق التام.

يذكر إنه هناك مرض جيني نادر اسمه "الأرق الأسري القاتل" يقدم لنا صورة عن النتائج المترتبة على عدم النوم لفترات طويلة. يبلغ عدد العائلات التي يوجد في جيناتها ذلك المرض حوالي 40 عائلة فقط في العالم. ويؤدي واحد من هذه الجينات إلى تحول البروتينات في الجهاز العصبي إلى بريونات، فتفقدها وظيفتها الرئيسية.