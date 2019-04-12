اكتشفي "لونك المُفضّل" وتأثيره على شخصيتك حسب بُرجِك

يُفضل كلٌ منا لونًا معينًا قد يختلف عما يفضله غيرنا، ذلك لأن لكل برج من الأبراج لون يتناسب مع شخصيته وطبيعته المائية أو النارية أو الهوائية او الترابية، والتي قلّما تتشابه من شخص لآخر، ومن خلال هذا المقال سنبين اللون المميز لكل برج والذي يتلاءم معه بشكل كبير .

اللون المناسب لبرج الحمل المغامر:

أنت شخصية مليئة بالثقة والحماس والاندفاع ، تفعل دائما ماتريد ومايدور ببالك دون ان تنظر خلفك فضلاً عن كونك واحد من الأبراج النارية التي تفيض حيوية وقوة وشجاعة ولا شيء في الحياة يجعلك تشعر بالخوف او التردد او الانهزام ودائما مستعد للدخول في المناقشات والمواجهات دون التفكير بالنتائج ولهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون البرتقالي لأنه يمثل حب المغامرة دون الخوف من المخاطر والاضرار .

اللون المناسب لبرج الثور العنيد:

أنت احد اكثر الشخصيات العنيدة التي تتشبث برأيها لأبعد الحدود ، التي لايمكن اجبارها على فعل شيء أو وضعها أمام الامر الواقع . لديك عزيزي الثور الكثير من الاصرار والعزيمة ممايدفعك للمحاربة بكل قوتك من اجل اثبات ذاتك والوصول الى لأهدافك التي لن تتخلى عنها أبداً ، تعرف جيداً أن كل شيء يأتي في وقته ولهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون الأخضر لأنه لون النمو الذي يمثل سعيك الجاهد للتقدم في الحياة .

اللون المناسب لبرج الجوزاء المتوازن:

أنت عزيزي الجوزاء من أصحاب الشخصيات المزدوجة ، لايمكن لأحد ان يتوقع ماستفعله او تقوم به ، ممايبقي الاشخاص من حولك في حالة تأهب دائمة لتصرفاتك وردود فعلك ، انت شخصية تحب التواصل واستيعاب أكبر قدر ممكن من المعلومات ولكنك لاتستطيع الحسم في قراراتك بالكثير من أمور حياتك ، ولهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون الرمادي لانه يعبر عن الوسطية في كل شيء فأنت تعرف جيداً أن الحياة ليست أبيض وأسود فقط لذلك غالباً ما تبحث عن التوازن فتجده في المنطقة الرمادية التي تعرفها وتحبها كثيراً .

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اللون المناسب لبرج السرطان المعطاء:

أنت عزيزي السرطان تبدو في كثير من الأحيان من الشخصيات الصعبة جداً بسبب الطريقة العنيفة التي عادة ماتتعامل بها مع الآخرين وتتصرف بها في مختلف مواقف الحياة ، ولكن في الحقيقة ان هذه الشخصية ماهي الا عبارة عن ستار تخبئ خلفه حساسيتك الزائدة وخوفك من الأذى والضرر النفسي الذي قد يسببه لك الآخرون لتتمكن من حماية نفسك من العالم الخارجي ، فأنت شخصية تفعل كل مابوسعها لحماية من تحب من الاذى وتبحث دائما عن الاستقرار و الأمان، ولهذا فإن اللون المناسب لك هو البني فهو لون بسيط لكنه يمثل المسؤولية عن رفاهية من حولك وهذا ماتفعله في كثير من الأحيان .

اللون المناسب لبرج الأسد الجذاب:

أنت عزيزي الاسد من الشخصيات الدافئة والجذابة لديك قدرة هائلة على لفت الانظار وشد انتباه الناس اليك حتى دون ان تحاول أو تبذل أي مجهود فالناس عادة ينجذبون إليك ويرغبون البقاء بقربك بسبب طبيعتك الايجابية وطاقتك المشرقة التي تنشرها في المكان المتواجد به ويرغبون دائما أن يبقو محاطين بنورك ، لهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون الاصفر فهو لون الرفاهية والإشراق الذي يجعل الجميع سعداء مثلك تماماً .

اللون المناسب لبرج العذراء المثالي:

أنت عزيزي العذراء من الشخصيات التي تطمح الى الكمال في كل شيء ممايجعلك واحداً من أكثر الشخصيات المنظمة على الاطلاق تسعى دائماً للوصول الى اعلى درجات النجاح حتى وإن بدت في اول وهلة صعبة او مستحيلة التحقيق فالفشل ليس ضمن مفرداتك او قاموسك ، ولانك تعمل بجد وتبحث دائما عن المثالية فإن اللون المناسب لك هو اللون الابيض لانه نقي وواضح وصريح مثلك تماماً .

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اللون المناسب لبرج الميزان النزيه:

أنت عزيزي الميزان من الشخصيات المتوازنة للغاية تبحث دائما عن العدل والنزاهة في كل شيء وقادر على رؤية كل النتائج الممكنة والمحتملة في المواقف المختلفة بكل مجالات الحياة فأنت موهوب في حل الخلافات وحسم جميع النقاشات المختلفة بمنتهى السهولة وهو مايجعل الاشخاص المقربين منك يحبونك بشدة ، ولهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون السماوي أو مايسمى باللبني لما لديك من قدرة على تهدئة الجميع وإعطائهم شعور بالراحة النفسية كما لو أن كل شيء على مايرام حتى وإن كان الواقع غير ذلك .

اللون المناسب لبرج العقرب الشجاع:

أنت عزيزي العقرب من الشخصيات العاطفية والشجاعة والذكية التي تبحث دائما عن الحقيقة وراء كل شيء وتحاول اكتشافها بكل ما أوتيت من قوة واذا كان هناك ماتكرهه في الحياة فهو بالتاكيد الاسرار فعلى الرغم من انك تبدو غامضاً لمن لايعرفك جيداً الا أنك عادة ماترغب في الحفاظ على هذا الانطباع فأنت لاتثق سوى بأولئك المقربين منك والذين يستحقون أن تبقى على طبيعتك معهم وتكشف لهم أسرارك ولهذا فإن اللون المناسب لك هو الأحمر فهو لون نابض بالحياة ولديه الكثير من القصص ليقولها لكنه لايكشفها إلا في الوقت المناسب بالاضافة الى انه لون مليء بالعاطفة مثلك تماماً .

اللون المناسب برج القوس الفيلسوف:

أنت عزيزي القوس من الشخصيات المغامرة بطبيعتها التي تعشق الحرية والانطلاق وتبحث دائما عن معنى الحياة ، تحب دائما السفر الى أماكن جديدة وتحاول تجربة وتعلم كل ماهو جديد وغريب ومميز .

لديك فلسفة خاصة في الحياة وتنظر الى المستقبل نظرة مختلفة ولهذا فإن اللون المناسب لك هو البنفسجي او الاورجواني لانه لون مرتبط بالتنوير وهو مصطلح فلسفي يشير الى الحركة الفكرية التي قام بها العلماء والفلاسفة الذين نادو بقوة العقل وقدرته على فهم العالم وإدراك قوانين حركته معتمدين على التجربة العلمية والنتائج المادية الملموسة بدلاً من الاعتماد على الخرافة والخيال .

اللون المناسب لبرج الجدي الطموح:

أنت عزيزي الجدي من احدى الشخصيات الطموحة للغاية التي تعمل بجد واجتهاد لتحقيق احلامك والوصول لأهدافك المنشودة وتحسب حسابا لكل خطوة من خطواتك ، تعيش حياتك بالكامل لبناء مستقبل افضل ومشرق ومليء بالانجازات لك ولأحبابك ، ولهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون الأسود فهو عادة مايجعلك تشعر بأنك غير قابل للتدمير وهذا شيء مطلوب لان لديك الكثير الكثير لتحقيقه ولاتقلق سوف تصل لما تريد وتحصل عليه .

اللون المناسب لبرج الدلو المستقل:

أنت عزيزي الدلو من الشخصيات التي تتصف بالانسانية والعطف وتفعل دائما كل مابوسعك لمساعدة الآخرين وهذا مايجعلك مصدر إلهام وطاقة ايجابية لكل من حولك فضلا عن كونك شخصية تحب الاستقلال بحياتها وبرأيها وقراراتها وهذا مايجعلك مصدر ثقة يمكن الاعتماد عليك ولهذا فإن اللون المناسب لك هو التركواز او الفيروزي فهو لون منعش وفريد من نوعه ويعتبر مصدر جيد للوحي والخيال ويساعدك على زيادة ابداعك عندما تكون بحاجة اليه .

اللون المناسب لبرج الحوت الحنون:

أنت عزيزي الحوت من الشخصيات الرحيمة والحنونة ذات القلب الطيب الرؤوف دائما ماتلتمس الاعذار للجميع وتحب كل المخلوقات صغيرة كانت ام كبيرة ولاتستطيع ان تؤذي ذبابة او أن تجرح أحد ما ، وعادة ماتمد يد العون لاولئك الذين هم في اشد الحاجة اليها ولهذا فإن اللون المناسب لك هو اللون الوردي فهو ليّن ورقيق وشفاف مثلك تماماً بالاضافة الى انه لون الحب الذي يملأ قلبك .

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