"الاحتفال بـ20 طن طماطم".. أغرب المهرجانات الشعبية في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
تُعتبر المهرجانات الشعبية من أفضل الطرق التي تساعد الشخص على التخلص من الطاقة السلبية بداخله، وأخذ قسطًا ن الراحة بعيدًا عن ضغوط العمل والحياة.
وتختلف طرق وأساليب الاحتفال من بلد لآخر حسب التقاليد والعادات المتبعة، وفي هذا الموضوع ننشر لكم قائمة المهرجانات الشعبية في عدد من المدن حول العالم والتي تحدث مرة كل عام- وفق ما نشره موقع "Brightside". ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال الصفحات التالية...
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