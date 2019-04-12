يهددهم بالموت.. مرضى ممنوع عليهم التوقف عن الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - محمد أبو زيد:

عادةً ما نحاول أن نتجنب تناول الأدوية دون روشتة طبيب، لأن الاعتياد على ذلك، قد يعرضنا للعديد من المشكلات الصحية، ولكن هل تعلم أن إيقافها أيضًا يجب أن يكون بأمر من الطبيب؟

"الكونسلتو"، يستعرض في التقرير التالي، أبرز الأدوية التي لا يجب التوقف عن تناولها إلا تحت استشارة طبيب، وفقًا للدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي.

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