محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - محمد أبو زيد:
عادةً ما نحاول أن نتجنب تناول الأدوية دون روشتة طبيب، لأن الاعتياد على ذلك، قد يعرضنا للعديد من المشكلات الصحية، ولكن هل تعلم أن إيقافها أيضًا يجب أن يكون بأمر من الطبيب؟
"الكونسلتو"، يستعرض في التقرير التالي، أبرز الأدوية التي لا يجب التوقف عن تناولها إلا تحت استشارة طبيب، وفقًا للدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي.
للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر يهددهم بالموت.. مرضى ممنوع عليهم التوقف عن الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.