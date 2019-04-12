"اتهامات فسق ولا ذبحة صدرية؟".. الراقصة جوهرة تبرر دوافع اختفائها

يشغل البعض نفسه بأمور قد تهدر وقته دون فائدة، ومع زخم الأحداث المحلية والإقليمية إضافة إلى ضغوط البيت والحياة، قد يسعى البعض إلى الإجابة على تساؤل من نوعية: هل اختفت الراقصة جوهرة عن الساحة للتهرب من اتهامها بالفسق؟، الأمر الذي علقت عليه الفنانة اليوم في تصريح لـ"الوطن".

وأعربت الراقصة الروسية جوهرة في تصريح لـ"الوطن"، عن استيائها من الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن حبسها عام، مؤكدة أن تلك الأقاويل عارية تماما من الصحة.

وعن سبب عدم إحياؤها حفلات زفاف وأفراح خلال الفترة الماضية، أكدت جوهرة لـ"الوطن" أن السبب في ذلك الأمر ليس كما زعم أنها محبوسة أو هاربة، ولكن بسبب إصابتها بذبحة صدرية جعلتها غير قادرة على الحركة أو الحديث، مما أدى إلى تعطيل نشاطها الفني.

وعاقبت محكمة جنح الجيزة الراقصة الروسية جوهرة بالحبس عام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

وكانت قوات الشرطة، ألقت القبض عليها قبل عام، بتهمة ارتداء ملابس مخلة، وتم اتهامها على إثر ذلك بالفسق.

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الفيديو الذي انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي للراقصة الروسية والمعروفة باسم "جوهرة"، كان السبب وراء القبض عليها، حيث تداوله رواد "فيسبوك" وهي مرتدية بدلة رقص اعتبرها الكثيرة "مخلة بالآداب"، ما وضعها تحت طائلة القانون.

توجهت مأمورية أمنية، تحت قيادة العقيد وليد بدر، وألقت القبض على جوهرة، وباشرت النيابة معها التحقيقات بمعرفة، علي ذكري، مدير نيابة قسم الجيزة، وقالت في التحقيقات أنها تعاملت مع الأمر بشكل طبيعي، فهي ملابس عملها.

وأوردت تحقيقات النيابة ما جاء على لسانها، "ده لبسي اللي متعودة البسه في حفلات الرقص اللي كنت بعملها في القاهرة.. ومكنتش أعرف أن طريقة لبسي يعاقب عليها القانون"، التحقيقات مع إيكاترينا أندريفا تمت بمساعدة مترجم، والذي أوصل للنيابة أنها لم تكن تعرف أن هذا خطأ، مؤكدة أنها لا تعرف سبب القبض عليها.

أخلت النيابة سبيل "جوهرة" حينها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتوجهت الراقصة التي تسكن منطقة الدقي إلى منزلها، وظنت أن الأمر انتهى عند هذا الحد، لكنها فوجئت أمس، بقرار من محكمة الجيزة بحبسها سنة، بتهمة الفسق، والتحريض على الفجور.

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