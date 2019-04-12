تعرف على تفاصيل مهرجان الغردقة للجمال والأزياء

تستعد ولاء رمضان، رئيس مهرجان "الغردقة للجمال والأزياء" لإحياء الدورة الأولى من المهرجان، داخل مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لدعم السياحة.

ومن المقرر لإقامة الفعاليات بإحدى فنادق المحافظة، أيام 28 و29 و30 من شهر إبريل الجاري، بحضور عدد من الفنانين أبرزهم المطربة إيناس عز الدين والفنانة إنجي خطاب.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات لعدد من مصممي الأزياء وخبراء التجميل، والعناية بالشعر والبشرة، وغيرها.

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