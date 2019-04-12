فاطمة تعمل "حنانة" لتحسين دخل أسرتها.. والزوج: مقبلش أن مراتي ترقص في البيوت

بعد 4 سنوات من الزواج، أقام "إسلام.أ" 32 عامًا، دعوى نشوز حملت رقم 3054/2018، ضد زوجته "فاطمة.م" 27 عامًا، بسبب إصرارها على العمل وترك منزل الزوجية دون رغبته.

ويروي "إسلام" لـ"هن" بداية تعارفه على زوجته التي ارتبط بها بعد قصة حب: "اتعرفت عليها عن طريق واحدة قريبتي كانت صحبتها وكانت شغالة في محل كوافير حريمي ولما اتقدمتلها اشترطت عليها تقعد من الشغل وتربي الأولاد، وبالفعل أول سنتين خلفنا ولد وبنت توأم وحياتنا كانت جميلة ومستقرة".

خلاف بين الزوجين نشب بسبب إصرار الزوجة على العمل "دون رغبته"، وبحسب "إسلام": "بعد فترة لاحظت غيابها عن البيت في أوقات بحجة البيات عند والدتها ومرة روحتلها البيت فجأة ملقتهاش وأمها قالت إنها في مشوار مع صاحبتها فاضايقت ليه بتخرج من غير إذني، ولاحظت إن الفلوس جريت في إيدها وبتجيب دهب كتير وتقول إن أمها وأخواتها ادهولها هدية وأنا عارف إنهم على قد الحال".

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صدمة للزوج الثلاثيني بعد اكتشاف عمل زوجته: "بعد ما اتخانقنا وواجهتها وقولتلها مين اللي جايب ده كله ومنين الفلوس اللي بتيجي من ورايا دي اعترفت إنها بتشتغل حنانة في البيوت في حفلات نسائية كل فترة بمقابل مادي، وطبعا ده كنت رافضه تماما أنا عايز مراتي تعيش على قدي أنا بتعب وبصرف عشان ولادي يعيشوا كويس ومقبلش مراتي تدور على البيوت ترقص وتخدم الستات أنا راجل عنده شرف وكرامة ونخوة ومقبلش ده".

وأكمل: "لما منعتها التزمت شوية لكن اكتشفت إنها لسة بتروح فقدت أعصابي وضربتها عشان تحرم تعمل كدا لكن مفيش فايدة، بتكش شوية وتخرج من ورايا تاني وسابت البيت من شهرين ولسى بتشتغل وأخدت الولاد مني ولما اشتكيتها لأهلها قالوا ايه المشكلة لما تساعد وتشتغل هي كمان ومش شايفين عيب إن مراتي تدور ترقص وتحنن الستات".

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