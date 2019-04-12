نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جمعتها بالنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تواجدها في حفل Clash de Cartier، لإطلاق أحدث مجوهرات "كارتييه". Advertisements وشاركت "صبري" صورتها مع بيلوتشي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، معلقة: "الجميلة مونيكا". وكانت صبري، شاركت الاحتفالية مع عدد من النجوم في العالم، كان بينهم رامي مالك وصوفيا كوبولا وتيلدا سوينتون. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بحضور ياسمين صبري ومالك ومونيكا بيلوتشي.. "كارتييه" تطلق مجموعتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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