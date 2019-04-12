"تجنبِ الكعب العالِ"..8 حيل تجعلك أكثر طولاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
تلجأ النساء صاحبات القامة القصيرة، لارتداء الأحذية ذات الكعب المرتفع، معتقدين أن ذلك يجعلهن أكثر طولًا، لذلك نستعرض لكِ حيل عليك اتباعها لتبدين أكثر طولًا وذات جسم متناسق.
1-تجنبِ ارتداء الملابس الفضفاضة والطويلة، واختيار مقاسات مناسبة لشكل جسمك.
2-يفضل ارتداء الملابس الكاجوال فهي الخيار الأمثل لأصحاب القامة القصيرة، وعند ارتداء ملابس رسمية تجنبِ البليزر الطويل.
3-احرصِ على ارتداء "المونوكروم" صيحة اللون الواحد، لأنها تجعلك أكثر طولًا.
4-على عكس المتعارف عليه فالكعب العالي غير مناسب لأصحاب القامة القصيرة، لأنه يجعل جسمك غير متناسق، وفي حالة اعتماده يفضل 5 سم.
5 تجنبِ ارتداء التصاميم ذات الخطوط العريضة، واستبدليها بأزياء مخططة بالطول، لأنها تجعلكِ تبدين أكثر طولًا.
6-اعتمدى الفساتين القصيرة المنقوشة، وعند ارتداء الأثواب الطويلة يفضل أن تكون بلون واحد وتغطي الكاحلين.
7-تجنبِ ارتداء التيشرتات الطويلة، وموديلات التايبست، واعتمدي الكارديجان القصير، والأحزمة القصيرة.
8-ارتدى بنطلون الدنيم ذو القصة الضيقة "Slim ، لأنه يجعل الساقين أنحف وأكثر طولًا.
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