مع اقتراب الموجة الحارة.. كيف تحمين طفلك من تأثيرها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– ندى سامي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية أول موجة حارة في فصل الصيف، وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، سيصل غدًا السبت إلى 32 درجة في القاهرة.

"الكونسلتو" يستعرض أهم النصائح للأمهات لحماية الطفل من حرارة الجو، وفقًا لموقعي"save the children" "healthy children"، في التقرير التالي:

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