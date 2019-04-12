ماسكات طبيعية لتسمين الخدود بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - ترغب كل صبية في أن تكون صاحبة وجه جذاب وجميل، مع خدود ممتلئة قليلًا، لاسيما الصبايا النحيفات جدًا، لكي تحصل على مظهر شبابي أكثر وأصغر سنًا، وتبدو بشرتها صحية ونضرة. إذا كنت من هؤلاء الصبايا، حاولي تطبيق هذه الماسكات الطبيعية لـ تسمين الخدود بسرعة.



ماسك العسل مع الزبدة

- ملعقة صغيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من الزبدة



اخلطي كلا من العسل والزبدة معًا، ووزّعي الخليط على بشرتك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي بشرتك جيدًا بالماء.

كرري الماسك مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا إذا أردت الحصول على نتيجة مرغوبة وسريعة.



كيف يعمل الخليط؟

يحتوي العسل على الكثير من الفيتامينات الطبيعية التي تغذي البشرة، وتساعد على نعومتها، بينما تحتوي الزبدة على الدهون الطبيعية التي تعمل على توريد بشرتك، وتزيل الخلايا الميتة، لتجديد نضارة بشرتك.



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ماسك الحليب مع ماء الورد

- ملعقة كبيرة من الحليب

- ملعقة صغيرة من ماء الورد



اخلطي كلا من الحليب و ماء الورد، وبقطنة مبللة بالماسك امسحي وجهك.

اتركي الخليط حتى يجف ثم اشطفي بشرتك بالماء.

كرري الماسك 4 مرات أسبوعيًا.





كيف يعمل الخليط؟

يحتوي الحليب على الفيتامينات والكالسيوم، الذي يساعد على تغذية بشرة وجهك ونضارتها، بينما يضفي ماء الورد لونًا ورديًا على خديك، ليبدوا أسمن وأجمل.

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