خلطات طبيعية لعلاج تقصف الشعر الشديد بالخميرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - مشكلة تقصّف الشعر الشديد بإمكانها أن تعكّر صفو أيّ صبيّة، كما أنها من مشاكل الصبايا الأكثر شيوعًا، بخاصة الشعر الطويل، لأنه يكون أكثر عرضة للجفاف بسبب عدم وصول الغذاء بشكل كامل إلى خصلة الشعر كلها من الجذور للأطراف.



وتعدّ الخميرة أحد المواد التي تلعب دورًا أساسيًّا في التخلص من مشاكل تقصّف الشعر، فهي تحتوي على فيتامين ب5 الذي يغذي الشعر من الجذور إلى الأطراف، كما تحتوي على مضادات أكسدة تسمح بالزيوت والفتيامنيات التي تنتجها فروة الرأس بالوصول لأطراف الخصلات.



خلطات للشعر من الخميرة



ماسك الخميرة والزبادي



- 3 ملاعق صغيرة خميرة فورية

- 2 ملعقة كبيرة عسل

- نص كوب من الماء الدافئ

- كوب زبادي



- ضعي الخميرة الفورية بنصف كوب الماء الدافئ مع التقليب، ثم أضيفي لها المكونات الأخرى.

- ضعي الماسك على شعركِ لمدة 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، مع وضع قناع الشعر البلاستيكي.

- اشطفي شعركِ بالشامبو.



كرري التحربة مرة أو مرتين إن كان شعركِ يعاني التقصف الشديد.





ماسك الخميرة والموز



- 3 ملاعق كبيرة خميرة

- نصف كوب ماء دافئ

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- موزة مهروسة



قومي بوضع الخميرة في الماء الدافئ مع التقليب، ثم أضيفي للخليط زيت الزيتون، والموزة المهروسة، وقلّبيها جيدًا حتى تصبح عجينة ليّنة.

ضعي الماسك على شعركِ لمدة ساعة كاملة، حتى تجفّ الخميرة تمامًا، ثم اشطفيه بالشامبو.

يفضل تكرار الماسك مرتين أسبوعيًّا، لمعالجة التقصف.

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