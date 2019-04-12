أفضل ماسك للحفاظ على صحة شعرك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - خلال شهر رمضان، يحتاج الشعر وفروة الرأس الى عناية خاصة، بغض النظر عن نوع شعرك، وذلك نظراً الى تغير النظام الغذائي الذي يؤدي في كثير من الأحيان الى جفاف الشعر وبهتانه وتساقطه، فضلاً عن الأضرار الناتجة من أدوات تمليس الشعر.

لذلك، تفادي ذلك كله، من خلال استخدام أفضل ماسكات الشعر التي سنعرفك إليها في ما يلي، لتحافظي على صحة شعرك ومظهره الأنيق، وأيضاً صحة فروة رأسك.

- Blond Absolu Masque Ultra Violet Treatment من Kerastase

هذا الماسك مخصص للشعر المصبوغ، الذي يتطلب دائماً عناية خاصة. لذلك، لا تترددي في استخدام ماسك الشعر هذا من كيراستاز، الذي يحتوي على كمية كبيرة من المكونات التي تغذي الشعر المصبوغ، لا سيما ذي الألوان القوية، مثل البلاتين والفضي والرمادي.

- Don't Despair, Repair! Deep Conditioning Mask من Briogeo

يتميز قناع الشعر هذا بتركيبته الغنية التي تغذي أطراف الشعر الجافة، إذ إنها تشتمل على زيت الأفوكادو الذي يرطب الشعر، والفيتامين B الذي يعمل على إصلاح نهايات الشعر المتكسرة، وتنعيم الشعر وجعل مظهره صحياً وحريرياً.



- Emergencée Hair Masque for Damaged Hair من Nexxus

في غضون خمس دقائق من استخدام ماسك الشعر هذا، ستلمسين أفضل النتائج، إذ إنه يعمل على مواجهة الأضرار الناتجة من استخدام أدوات التجفيف والتمليس، وتغيّر نظامك الغذائي، فيترك الشعر ناعماً وحريرياً.

- Professional Mythic Oil Masque من لوريال

هذا الماسك غني بزيت الأرغان، الذي سيمتصه شعرك بالكامل، فيجعله لامعاً وأكثر صحة وحيويةً، لذلك لا استخدميه من دون تردد للإفادة من خصائصه المغذية للشعر.

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