حيل تتبعها النجمات للظهور بقامة طويلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - يظنّ الكثيرون أنّ المشاهير يتمتعون بقامة أطول من المتوسط على الأقل، لكنّ الحقيقة أنّ الشاشة خادعة، بينما الواقع أنّ هناك الكثير من المشاهير الذين لا يتخطى طولهم 160 سنتيمترًا.

بعد متابعة كثير من اطلالات النجمات قصيرات القامة، مثل: شيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم، وميريام فارس، وإليسا، وغيرهنّ، تأكدنا أنهنّ يتّبعن بعض الحيل الذكية التي أقرها خبراء الأزياء، والتي تعطي شعورًا خادعًا بطول القامة.

هناك قواعد واتجاهات من الموضة تناسب قصيرات القامة، كذلك هناك صيحات لا يُنصح بها لهنّ تمامًا، حتى وإن كانت لافتة وأنيقة.

تابعي القواعد التالية:



1-التنورة القصيرة أفضل من الماكسي

رغم أنّ التنانير الميدي والماكسي تتصدر الموضة هذا العام، لكن إذا كنتِ تبحثين عن مزيد من الطول، عليكِ إظهار جزء أكبر من الساق. شاهدي اطلالات الممثلة المصرية مي عمر، التي لا تستغني عن التنورة القصيرة.



2- الجينز السكيني أم الفضفاض؟

لا شك أنّ الجينز ذا الأرجل الفضفاضة يتصدر الموضة بشكل بارز، كما أنّ السكيني شهد بعض التراجع، لكن بالنسبة للنساء قصيرات القامة، يجب اتّباع العكس تمامًا، لأنّ الأرجل الفضفاضة تعطي شعورًا بقصر الساق.



3- الأحذية أفضل من البوت

صحيح أنّ البوت قطعة أنيقة، لكنه يخفي جزءًا من الساق، ما يجعل المرأة تبدو بقامة قصيرة، لذلك ينصح خبراء تنسيق الأزياء المرأة القصيرة باعتماد أحذية الـ pump المزودة بمقدمة مدببة.

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4- المرأة القصيرة بحاجة إلى قصة محبوكة

تتصدر الملابس الفضفاضة موضة 2019، لكنها غير مناسبة على الإطلاق لأيّ امرأة قصيرة، بينما الأفضل أن تذهب إلى قصة محبوكة تُبرز منطقة الخصر، أو على الأقل يفضل تنسيق حزام يضم الخصر، مع الملابس الفضفاضة نسبيًّا.



5- الحزام العريض

كما سبق وذكرنا، فإنّ اختيار القطع التي تُبرز الخصر، هي طريقة تعطي شعورًا وهميًّا بطول القامة، لذلك تُنصح القصيرات باعتماد الأحزمة العريضة. كذلك، من الأفضل أن تذهب المرأة القصيرة إلى البنطلونات ذات الخصر المرتفع.

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