ياسمين صبري ومونيكا بيلوتشي تتنافسان بالأبيض في حفل كارتييه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - أقامت دار كارتييه Cartier العريقة حفلًا في باريس حمل اسم “كلاش دو كارتييه” Clash de Cartier، وقد دعت إليه عددًا كبيرًا من نجوم العالم، وشاهدنا فيه أجمل الاطلالات الراقية، لكن لفتتنا بشكل خاص اطلالات كلّ من ياسمين صبري ومونيكا بيلوتشي Monica Bellucci، حيث إنّ كلتاهما اختارتا اللون الأبيض على تصميمات جمعت بين الأسلوب الأنثوي والأسلوب الذكوري العصري، وكون الاثنتين تتمتعان بجمال لافت وشعر أسود وقوام ممشوق، بدتا وكأنهما في منافسة لنيل لقب الأكثر أناقة، وإليكِ التفاصيل.



ياسمين صبري في تصميم مبتكر من أنطوان قارح:





شاهدنا ياسمين صبري وقد اختارت تصميمًا لافتًا من “أنطوان قارح” Antoine Kareh على سجادة حفل دار كارتييه Cartier الحمراء، وكان التصميم عبارة عن مزيج بين جمبسوت مستوحًى من التوكسيو باللون الأبيض، وفستان سهرة فاخر، وقد نسقت مع الجمبسوت قميصًا أبيض وربطة عنق سوداء، أضافت من خلالهما لمسات من العصرية، وقد بدت غاية في الجمال مع شعرها المموج والمكياج القوي، وأكملت اللوك بطريقة أنيقة أيضًا، حيث اختارت حذاءً بكعب عالٍ وشنطة كلاتش أنيقة باللون الأسود.







مونيكا بيلوتشي في بدلة رسمية من دولتشي أند غابانا:



أما النجمة الجميلة مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci فقد تألقت في بدلة باللون الأبيض أيضًا من توقيع دار “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana تصميمها أنيق مستوحًى من البدلات الرجالية، مع بليزر بصفّيْ أزرار، وبنطال بأرجل واسعة، وقد اختارت مع اللوك شنطة يد صغيرة باللون الفضي المعدني، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وبدت أيضًا غاية في الأناقة والجمال.

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مونيكا بيلوتشي وياسمين صبري أنوثة في الأزياء الرجالية:



بالرغم من أنّ كلًّا من ياسمين صبري ومونيكا بيلوتشي Monica Bellucci اختارت تصاميم مستوحاة من الأزياء الرجالية، غير أنّ كلتاهما بدتا غاية في الأنوثة والجمال، ولاسيما أنهما قد خرجتا عن النمط الكلاسيكي، وتألقتا بتصاميم عصرية ومبتكرة.







اطلالات مميزة باللون الأبيض مستوحاة من خزانة الرجل، اعتمدتها كل من مونيكا بليوتشي وياسمين صبري، فمَن بدت الأكثر أناقة برأيِك؟

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