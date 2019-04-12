ازياء كارلا حداد الأكثر جرأة بين مقدمات البرامج العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - كارلا حداد تُعتبر واحدة من أشهر مقدمات البرامج في الوطن العربي، إضافة إلى أنها تشتهر أيضًا بجمالها اللافت وقوامها الرشيق، واطلالاتها العصرية الأنيقة ذات الطابع الجريء، ومن خلال تقديمها لعدد من البرامج التلفزيونية، واعتمادها لاطلالات مختلفة ومتنوعة فيها، اكتسبت شهرة واسعة في مجال الموضة.

وأكثر ما يميّز أسلوب كارلا في الموضة، أنه شبابي وعصري وفيه الكثير من الجرأة، وهذا ما جعلها محط الأنظار، كما أنها أصبحت تصنّف من ضمن أكثر مقدمات البرامج جرأة. وإليكِ بعض الأمثلة عن أبرز اطلالاتها.



كارلا حداد في تايور من الجلد الأسود:



في برنامجها الجديد الذي يحمل اسم “Fi Male” شاهدنا كارلا حداد في عدد من الاطلالات اللافتة، منها هذا اللوك الذي اختارت فيها "تايور" من الجلد باللون الأسود، عبارة عن جاكيت بليزر مع شورت قصير، وقد نسقت معه جزمة عالية باللون الأسود أيضًا، وبعض الاكسسوارات الذهبية اللافتة.







كارلا حداد في فستان أحمر براق:



في إحدى الحلقات شاهدنا كارلا حداد في اطلالة جريئة، اختارت فيها فستان سهرة باللون الأحمر، مصنوعًا من قماش براق، بقصة مميزة مع ياقة عالية وأكمام طويلة، وشق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأحمر أيضًا، وبعض المجوهرات الماسية.



جمبسوت عصري خيار كارلا حداد:



تعمل كارلا حداد على التنويع في اطلالاتها، حيث إنها أحيانًا تختار الفساتين وأحيانًا التايورات، وأحيانًا الجمبسوت، مثل هذا اللوك الذي جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت جمبسوت من دون أكمام من قماش مقلم، نسقت معه جاكيت بليزر، وحقيبة كلاتش أنيقة، وتشكيلة من المجوهرات اللافتة.

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أزياء كارلا حداد جريئة وعصرية، ما رأيكِ بها؟

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