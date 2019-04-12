ألوان منعشة من مجموعات عبايات ربيع وصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - ستبدأ الألوان المبهجة والأنيقة بالظهور بـموضة العبايات في موسم ربيع 2019، وهو ما بدأنا نلاحظه بأشهر الماركات المتخصصة بتصميم العبايات، بدرجات مخملية كالبيبي بلو والروز، أو بالألوان الفاقعة مثل الأحمر والكحلي، وإليكِ بالتالي أكثر الالوان التي بدأت بالظهور بـموديلات عبايات ربيع وصيف 2019.



درجات البيج والكريمي سوف نشاهدها بشكل كبير هذا الموسم، ليس فقط بعالم العبايات بل بكل القطع الأنثوية بالموضة، وبالعبايات سوف تجدينها مطرزة وجذابة، كالموديلات من سلوشيز Slochyz مع الكشكش لاطلالة أكثر شبابية، سوف تخطفين بها الأنظار مع توب أو بطانة بلون أبيض أو كريمي داكن عن لون العباية، ويمكنكِ اعتماد الطرح المعرقة بالورود للتناغمي أكثر مع الربيع.





إذا كنتِ تتابعين الموضة باهتمام، فيفضل أن يكون بخزانتكِ عباية بدرجة البيبي بلو، كهذا التصميم من جلباب إن أر Jilbab Nr ، نسقيها مع حجاب أبيض لتحافظي على اللمسة الهادئة، وشنطة بيضاء، وحذاء من اللون نفسه، سوف تكون مناسِبة بالصيف مع الطقس الحار ومشاويركِ النهارية، كما أنّ هذا اللون يجعل بشرتكِ تبدو أفتح.



أما هذا اللون الداكن قليلًا من الأحمر الخشخاش، فيمكنكِ اعتماده لاطلالة أكثر جدية لا تخلو من الأناقة، كالعباية من سيزونال عبايه Seasonal Abaya اختاري معها طرحة من اللون نفسه، أو الأبيض حتى لا تبدي مبهرجة، وفي المساء الكلتش الذهبي سيكون خيارًا أنيقًا وعصريًّا.



الساتان الناعم مع لمسة الكحلي من وردة عبايه Warda Abaya سيكون خياركِ بالربيع بلمسة باردة من نسمات الهواء، التي تناسب ليل الربيع المنعش، نسقيها مع حجاب فضي، أو بيبي بلو وكلتش كحلي بورود زهرية.