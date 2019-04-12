إكسسوارات 2019 على طريقة العنود بدر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 أبريل 2019 05:48 مساءً - كما يقولون بعالم الموضة "لا يمكن الاستهانة بقوة الاكسسوارات"، التي تؤثر بشكل كبير على مظهركِ ككل، ومن الممكن أن تضعي لمسة من الاكسسوارات تحدد ماهية اطلالتكِ، سواء كاجوال أو كلاسيكية.



وكأيّ فاشينيستا، تعلم العنود بدر الشهير بـ Fozaza مدى أهمية الاكسسوارات، لهذا تعتمدها بشكل كبير باطلالتها اليومية، وتتطلع لكل ما هو جديد بهذا العالم، لهذا جمعنا لكِ اكسسوارات 2019 على طريقتها، ربما تلهمكِ بعض الصيحات التي تناسب ذوقكِ.





الدبابيس المعدنية من التسعينيات



عادت موضة الدبابيس من أيام التعسينيات بشكل كبير على ساحات الموضة، اعتمدتها العنود بدر بطريقة كلاسيكية، برفع جانب واحد من شعرها، مع البليزر الأنيق، ووضعتها بطريقة كروس للمسة توحي بقوة الشخصية.



اكسسوارات الشعر المرصعة بالأحجار



الفخامة والترف بالاطلالة اليومية أمر اهتمت به الكثير من دور الأزياء العالمية مثل دولتشي آند غابانا Dolce& Gabanna بالاكسسوارات المرصعة بالأحجار والكريستال، وتباعًا اختارت هذا الستايل العنود بدر، في لوك يجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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الشنط الميني للمسة شبابية



كاطلالة مريحة وعصرية، يمكنكِ اختيار الشنطة الميني بألوان جذابة، كالتي اختارتها العنود بدر من بالنسياغا balenciaga، نسقتها مع القميص الجينز، والبنطلون الملون الشارلستون، نسقيها لاطلالة شبابية.



النظارات الكاجوال صغيرة الحجم مع القطع الكاجوال الجريئة



حاولي أن تكون إحدى هذه النظارات موجودة بخزانتِك، بخاصة وإن كان وجهكِ نحيفًا، وتمتلكنَ ذقنًا حادة مثل العنود بدر، كهذه النظارة الميني الصغيرة، للوك كاجوال جريء، ويمنحكِ اطلالة أكثر شبابًا، كما أنّ هذه النظارات تناسب ستايل فتاة الموتوسيكل وقطع الـ Biker المختلفة الرائجة هذا العام.





السلاسل المتدلية لاطلالة أنثوية



واحدة من الاكسسوارات المميزة هذا الصيف، هو اعتماد السلاسل المتدلية بتصميمات مختلفة، مع التوب المكشوف من ناحية الرقبة وفوق منطقة الصدر، يمكنكِ ارتداؤه مع البليزر من دون تطريزات، لتُبرز جمال السلاسل، كهذه اللوك من فوزازا.