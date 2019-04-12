تألُّق كيم كارداشيان بفستان ناعم باللون البرتقالي

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارادشيان، مرة أخرى على غلاف مجلة "فوغ"، بعد 5 أعوام من ظهورها مع زوجها المغني كايني ويست في حفلة زفافهما وهي ترتدي الفستان الأبيض، لكن هذه المرة بدت الصورة عائلية للغاية تحت عنوان "صحوة كيم كارداشيان ويست"، أظهرت فيها روتين حياتها اليومية بما في ذلك الأمومة وزواجها من كايني، وخطتها لدراسة القانون.

ووقفت كارداشيان، 39 عاما، في الصورة بجانب أطفالها الثلاثة، نورث 5 سنوات، وسانت 3 سنوات، وشيكاغو 13 شهرا، وهو أول ظهور عام لأصغر أطفالها، وارتدت فستانا ناعما باللون البرتقالي.

وظهرت ابنتها نورث في وقت سابق على غلاف مجلة "فوغ"، والتقطت صورة كيم والأطفال في مطبخ منزلها الأنيق المصمم من الحديد المقاوم للصدأ، وكان المصور مايكل جاسون الذي أظهر في الصورة ألعاب أطفال كيم باهظة الثمن، وتصميم المنزل الفاخر.

وظهر سانت وشيكاغو يقودان سيارتين لعبة على شكل السيارة بينتلي، بينما جلست نورث على وحدة مرتفعة وهي تحتضن عروستها اللعبة، وفي الخلفية كان هناك حلقة تعرض من الكارتون الشهير سبونج بوب، وجانب كيم كان هناك لعبة يونيكورن.

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وصدمت كيم الجميع بقرارها دراسة القانون، موضحة أن الفكرة أتت من معركتها لإثبات برائية ماري جونسون، والتي نجحت من إخراجها من السجن بفضل نجاح مفاوضتها مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وحكم على جونسون بالسجن مدى الحياة بسبب تهم التجارة في المخدرات وغسيل الأموال.

وتحدثت كيم أيضا عن مشاكل زوجها العقلية بعد تعرضه لأزمة نفسية في عام 2016، وتقبل كايني الآن تشخيصه بالإصابة بالهوس الاكتئابي، وقالت:" أعتقد بأننا في مكان جيد الآن. إنها عملية عاطفية بالتأكيد. كل شيء هادئ الآن، ونعرف كيفية التعامل معه."

وكشف كيم عن أن زوجها يتناول دواء للاضطراب، موضحة أن الأمر صعب جدا حين يتوقع الناس أنها تتحكم في ما يقوله كايني أو يفعله في وسائل الإعلام.

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