بالفيديو- تعرفي على طريقة تحضير "شاورما الفراخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تعد "شاورما الفراخ" من الوجبات المشهورة في جميع دول العربية، وهي من الأكلات المفضلة لدى كثير من العائلات، والتي يتم إعدادها بعدة طرق ونكهات مختلفة. وفي ثوان معدودة يمكنك معرفة طريقة تحضير "شاورما الفراخ"، خلال مشاهدة الفيديو التالي:

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