"الطفولة والأمومة" يُحبط محاولة بيع طفل عقب ولادته في الإسكندرية

تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغا جديدا من نائب رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة بإحدى مستشفيات الإسكندرية، يفيد برغبة إحدى الأمهات في بيع مولودها الرضيع عقب ولادته.

ورفضت السيدة استلامه بعد أن وضعته، فأقدمت إدارة المستشفى على تحرير محضر ضد السيدة بسبب رفض استلام رضيعها وتعريض حياته للخطر، وأوضح البلاغ بعد ذلك أن السيدة عادت مرة أخرى وبرفقتها سيدة تحوم حولها الشكوك بالإتجار في الأطفال، الأمر الذي أثار الريبة لدى إدارة المستشفى، حول إمكانية ارتكاب جريمة جديدة من جرائم الإتجار في الأطفال، فجرى إبلاغ خط نجدة الطفل 16000 لمباشرة عمله واتخاذ اللازم.

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وأوضحت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أبلغ على الفور إدارة حقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام، الذي وجه نيابة استئناف الإسكندرية بمباشرة التحقيق في الواقعة وبالفعل جرى ضبط والدة الطفل والسيدة التي تواجدت معها، وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، بعد اعتراف الأم بعزمها بيع الطفل بمساعدة سيدة أخرى، والإرشاد عن الأشخاص الذين عقدوا العزم على شراء الطفل منها، وجرى القبض عليهم وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأشارت إلى التحرك الفوري من المجلس بإيفاد أخصائي من خط نجدة الطفل لاستلام الطفل الذي جرى إيداعه إحدى دور الرعاية الآمنة، مؤكدة أن وقائع الإتجار في الأطفال تعد انتهاكا صارخا لحقوق وكرامة الطفل، ومخالفة لكل القوانين والأعراف.

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