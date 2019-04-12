بالصور| سمية الخشاب بالأسود في أول جلسة تصوير بعد طلاقها

نشرت الفنانة سمية الخشاب، أول جلسة تصوير لها، عقب طلاقها رسميًا من المطرب أحمد سعد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت "الخشاب" بفستان أسود، والذي تميز بأنه طويل ومصنوع من القطيفة، كما أنه مزين بـ"إكسسوارات" لامعة حول الرقبة والمعصمين، من توقيع مصمم الأزياء شريف نصر.

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت على ما يزيد عن 1100 إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنت سبتني وطلقتنا.. طب أنا أحلويت أهو، والصراحة أنيت طولت عمرك حلوة بس أحلوتي أكتر"، و"إطلالة موفقة"، و"اللي باعنا خسر دلعنا".

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يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت عن المطرب أحمد سعد، حضوريًا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه "سعد" عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود، وسط إعراب "الخشاب"، عن سعادتها بطلاقها من "سعد"، الذي استجاب لرغبتها ونصيحة محاميها له بالطلاق، بحسب قولها.

وقالت "سمية"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن "سعد" طلقها بعد يومين من تاريخ إقامتها دعوى طلاق للضرر منه يوم 28 مارس، متابعة: "هو لو مكنش طلق بالحسني كانت القضية هتستمر، ووقتها كنت هبقى مضطرة أقدم مستندات لإثبات الضرر الواقع عليّ، ولكن برافو عليه إنه طلق حسب رغبتي ولحفظ ماء وجهه".

وتزوّج الثنائي في 2017 بعد قصة حب شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي خطيبة "سعد" السابقة، وأقاما حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وأهدى فيه "سعد" زوجته أغنية "أجمل حب".

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