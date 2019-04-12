الاستحمام بالماء الساخن يؤذي بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-
حذرت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية من الاستحمام بماء ساخن للغاية خلال فصل الشتاء؛ لأنه يؤذي البشرة ويسلبها جمالها.
وأوضحت الغرفة أن الاستحمام بماء ساخن للغاية يتسبب في إزالة طبقة الحماية الدهنية، ومن ثم تُصاب البشرة بالجفاف والحكة وتظهر بها القشور والتشققات.
ولتجنب ذلك تنصح الغرفة بالاستحمام بماء دافئ ذي درجة حرارة لطيفة على البشرة، مع مراعاة تدليك البشرة بعد الاستحمام بكريمات عناية غنية بالدهون لترطبها وتمنحها ملمسا مخمليا.
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