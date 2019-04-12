لهذه الأسباب.. اهتمي بأسنانك أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

أوردت مجلة "تسان رات" الألمانية أن الحمل يؤثر بالسلب على صحة الأسنان؛ حيث تتعرض الأسنان واللثة للالتهابات وغيرها من الأمراض.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأسنان أن السبب في ذلك يرجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم أثناء الحمل؛ حيث تتسع الأوعية الدموية بالغشاء المخاطي للفم، ومن ثم يصبح الغشاء المخاطي مساميا ومُنفذا، وبالتالي يصبح مرتعا لتكاثر البكتيريا.

لذا يتعين على الحامل العناية بأسنانها جيدا أثناء الحمل؛ حيث ينبغي غسل الأسنان بمعدل 3 مرات يوميا بواسطة فرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.