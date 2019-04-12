بالفيديو| كارول سماحة تتحدث عن زوجها وابنتها وجدها لأول مرة

تحرص الفنانة كارول سماحة على عدم الحديث عن زوجها أو ابنتها لأسباب مجهولة، ولكنها خالفت ذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

"الوطن" ترصد أبرز ما ذكرته "سماحة" عن زوجها وابنتها وجدها خلال الحلقة:

زوجها مصري يملك إذاعة مصرية شهيرة

قالت المطربة كارول سماحة، إنها أهدت أغنيتها الجديدة "المطلقة" إلى زوجها "وليد"، مشيرة إلى أنه أول شخص يسمعها.

وأضافت "سماحة"، أن زوجها هو مالك إذاعة راديو "إينرجي إف إم"، لافتة أنها إذاعة فرنسية بالأساس وفتحت في عدد من الدول وحققت نجاحا كبيرا.

ووصفت زوجها بأنه "هادي جدا وبيسمع، أنا بحكي وهو بيسمع"، موضحة أنها وزوجها لا يتدخلوان في أعمال بعضهما منعًا للصدام.

وتابعت أنها تحرص على إدخال وسيط بينهم حال وجود عمل مشترك بينها وبين زوجها: "عشان نبعد الأمور العاطفية في الشغل، وعشان يبقى رأيي ورأيه بدون حسابات".

تالا ابنتها تحب سماع أم كلثوم وفيروز

قالت المطربة كارول سماحة، إنها لا تتمنى أن تصبح ابنتها الصغيرة "تالا" مطربة، مشيرة إلى أنها تحب أن تهذب ذوقها الموسيقي والفني.

وأضافت: "بسمعها كتير فيروز وبسمعها كتير أم كلثوم، وبالليل قبل ما بتنام بتقولي أنا عايزة أسمع أم كلثوم".

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وأوضحت أنها تحرص أن تستمع ابنتها إلى المقامات الموسيقية العربية، وأنها تسمح لها بتصفح موقع "يوتيوب" لمدة ثلث ساعة يوميًا فقط، مشيرة إلى أن زوجها فوجئ بابنتها تطلب منه سماع أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم قبل نومها.

ولفتت كارول أن تالا ابنتها متمردة ولكنها تحدد لها مواعيد للنوم والاستيقاظ، وأنها تحرص على التواصل معها وأن تعطيها وقتها وأن تهتم بنوعية ما تتعلمه منه ابنتها أثناء جلوسها معها.

وتحدثت المطربة كارول سماحة، عن جدها الذي ولد وتربي وهو يتيم الأب والأم وتوفي والديه إبان الحرب العالمية وبنى منزل هو وشقيقه في وسط الجبل والغابة في لبنان.

وأوضحت سماحة أنها صورت أغنيتها الجديدة "صحابي" في منزل جدها الحقيقي بنفس الديكور بدون أي ترميم.

وأضافت أنها حرصت على استخدام الأدوات الموجودة في المنزل، وأعدت القهوة التي تم تصويرها في الكليب بالأدوات الخاصة بجدتها.

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