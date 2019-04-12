"أنغام بقت بلا ضرة".. القصة الكاملة لطلاق أحمد إبراهيم من زوجته الأولى

جدل واسع أثير حول الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم مؤخرًا، بدأ بزواجه من الفنانة أنغام في مفاجأة شغلت الوسط الفني، بسبب فارق السن بينهما، لتنطلق تساؤلات الجماهير بعدها، هل سيُطلق إبراهيم زوجته الأولى بعد ارتباطه بأنغام؟، أم يكون زواجه بأنغام مجرد تجربة لن تدوم طويلًا وسيعود لـ"أم العيال"؟.

الحلقة الأخيرة في مسلسل الجدل، كانت أمس، حينما أعلنت ياسمين عيسى الزوجة الأولى لـ"إبراهيم"، طلاقها رسميا من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد فترة زواج دامت 10 سنوات أنجبا فيها طفلين، لزواجه عليها بدون علمها من الفنانة أنغام.

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لطلاق أحمد إبراهيم وياسمين علي، فيما يلي:

زواج أنغام وأحمد إبراهيم

بعد محاولات عديدة لإخفاءه، ظهر زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تم في أكتوبر الماضي سرًا، نظرًا للظروف العائلية للزوج، وهو ما كشفته أنغام علانية في فبراير الماضي، بعد تعاون "إبراهيم" معها في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا".

دعوى طلاق

أقامت ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، دعوى طلاق؛ لزواجه من أخرى، وهى النجمة أنغام وللضرر، حسبما جاء فى القضية المقامة، بأحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.

حديث "ياسمين" عن "إبراهيم"

دافعت ياسمين عيسى عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عقب تعرضه لانتقادات عدة، منذ إعلان ارتباطه رسميًا من المطربة أنغام، في ظل زواجه منها.

وقالت "عيسى": "أحب أوضح أنى أرفض التعليقات السلبية، أو الإساءة لشخص أحمد، فهو أبو أولادى"، ووصفته بـ"الرجل المحترم"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتابعت: "كان بينا عشرة طيبة.. بغض النظر عن الخلافات، وستبقى لوجود الطفلين".

محضر "إبراهيم" ضد "ياسمين"

حرر الموزع أحمد إبراهيم، محضرًا ضد زوجته ياسمين عيسى، يتهمها فيه بتحطيم الاستوديو الخاص به.

جاء ذلك على خلفية رفع ياسمين عيسى دعوى طلاق للضرر من "إبراهيم"، عقب تسلمها محضرًا رسميًا يفيد بزواجه من الفنانة أنغام.

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محامية ياسمين عيسى

ظهرت سارة درويش، محامية ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على برنامج "MBC تريندج"، وردت على الأنباء المتداولة الخاصة بموكلتها، حول اقتحامها الاستديو المملوك لها ولزوجها أحمد إبراهيم.

وقالت "درويش"، في فيديو نشرته الصحفة الرسمية للبرنامج على "إنستجرام"، إنه على "إبراهيم" أن يراعي زوجته الأولى وأم أولاده، مؤكدة أن إدعاءه بأنها تعدت على الاستديو والشقة افتراء ولا أساس له من الصحة، موضحة أن الاستديو مملوك لكل من "ياسمين" و"أحمد"، ولم تأخذ منه أي شيء، كما لم تتهجم على منزله.

تحمل مسؤولية الأطفال

نشرت ياسمين عيسى، صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تحمل نجليها "عيسي ومالك"، ورسالة واضحة بأنها أصبحت تحمل هما كبيرا على كتفيها، بعد أن تزوج والدهما من الفنانة أنغام.

في نفس الوقت، نشر الإعلامي ربيع هنيدي فيديو للموزع أحمد إبراهيم، مع زوجته الثانية الفنانة أنغام، وتقوم فيها الأخيرة بتقبيله، خلال زيارتهما الأخيرة لدولة الإمارات العربية، وتعرضت أنغام وأحمد في الفيديو لهجوم ضارٍ من السيدات، ما أدى إلى غلق هنيدي التعليقات على الفيديو.

دعم أصالة

دعم غير مباشر تقدمه الفنانة السورية أصالة، إلى ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وابنة شقيقة زوجها طارق العريان، عقب زواجه من المطربة أنغام، مستغلة وجود صلة قرابة بينهما.

وظهر دعم أصالة من خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إنّ لمّ ينقِّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة أنغام.

ويأتي ذلك قبل أن تلغي متابعتها لأنغام عبر تطبيق "إنستجرام"، لترد عليها الأخيرة بإلغاء متابعتها أيضًا، وظهرت أصالة ممسكة بيد ياسمين عيسى، خلال تواجدهما في الاحتفال بعيد ميلاد دينا الشربيني، خلال مارس الماضي.

انفصال أحمد إبراهيم عن ياسمين علي

أعلنت ياسمين عيسى، طلاقها رسميا من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بعد فترة زواج دامت 10 سنوات أنجبا فيها طفلين، أمس، لزواجه عليها بدون علمها من الفنانة أنغام.

وقالت ياسمين لـ"الوطن": " الطلاق تم رسميا بيني وبين أحمد إبراهيم، مع احتفاظي بحضانة الأولاد".

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