أخصائية تربية خاصة توضح علامات التوحد عند الطفل الرضيع

يُصاب الأطفال الرضع بالتوحد مثل الأشخاص البالغين الذين يعانون من صعوبة بالغة في التأقلم والتعامل مع غيرهم، وينغلقون على أنفسهم معظم الوقت رافضين إعطاء أنفسهم الفرصة للتعديل من سلوكياتهم، وهو ما يحدث مع بعض الرضع، خاصةً قبل بلوغ الثلاثة أعوام.

وينتشر هذا المرض بكثرة بين الأطفال حيث يُصاب طفلًا واحدًا من بين 86 طفلًا بالتوحد، بحسب الإحصائيات.

وحددت الدكتورة غادة الحسيني، أخصائية التربية الخاصة لـ"هُن"، علامات التوحد في الطفل الرضيع، ولخصتهم في النقاط التالية:

- لا ينظر إليك مباشرة

- لا يستجيب لاسمه أو للأصوات المألوفة

Advertisements

- لا يتابع بعينيه ما تشير إليه بيدك

- لا يلوح بيديه مودعًا

- لا يصدر أصواتًا ليثير اهتمامك

- لا يرفع يديه لتحمله

- لا يقلد تعابير وجهك

​