ممارسة هذه الرياضة يحافظ على صحة ظهرك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أوصى توماس أونجروهه موظفي العمل المكتبي، الذين يجلسون لساعات طويلة بحكم طبيعة عملهم، بممارسة رياضة الفروسية للحفاظ على صحة الظهر. وأوضح عضو الاتحاد الألماني للفروسية أن الفروسية تعمل على تنشيط وتقوية عضلات البطن والظهر، كما أنها تحارب الشد العضلي بالظهر وتمنح العمود الفقري وضعية قائمة ومنتصبة. وأضاف أونجروهه أن الفروسية تسهم أيضا في تقوية عضلات قاع الحوض وتدريب المهارات الحركية والتوازن والتناسق العضلي العصبي.

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